Se disputó la fecha 11 de Inferiores de Liga Rafaelina con participación de los clubes de María Juana

Las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol disputaron este fin de semana la 11ª fecha del torneo, con actividad para Club Atlético María Juana y Club Atlético Talleres, que sumaron importantes resultados en sus respectivos compromisos.

Club Atlético María Juana recibió en su estadio a Club Atlético Esmeralda y logró una destacada cosecha de puntos. En Novena División, el conjunto local se impuso por 1 a 0 en un partido muy disputado. En Octava División, ambos equipos igualaron sin abrir el marcador, mientras que en Séptima División el “Chupa” se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a los goles de Lauro Lovera y Genaro Pagnone.

Por su parte, en Sexta División, Atlético María Juana empató 1 a 1, con un tanto convertido por Simón Cernotti para el equipo local.

En tanto, Club Atlético Talleres visitó a Zenón Pereyra Fútbol Club y también sumó puntos importantes. En Novena División, los dirigidos por la “T” se quedaron con un valioso triunfo por 2 a 1 gracias a los dos goles de Eduardo Campanussi. En Octava División fue victoria para el conjunto local por 2 a 0.

La Séptima División igualó 1 a 1, con gol de Agustín Marino para Talleres, mientras que la Sexta División también terminó empatada 1 a 1, con Stefano Bastia anotando para los mariajuanenses.

De esta manera, los equipos de María Juana continúan sumando experiencia y resultados en una nueva jornada del fútbol formativo de la Liga Rafaelina, donde el crecimiento deportivo y humano de los jóvenes futbolistas sigue siendo el principal objetivo.