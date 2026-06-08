Se disputó la fecha 11 de Inferiores de Liga Rafaelina con participación de los clubes de María Juana

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Las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol disputaron este fin de semana la 11ª fecha del torneo, con actividad para Club Atlético María Juana y Club Atlético Talleres, que sumaron importantes resultados en sus respectivos compromisos.

Club Atlético María Juana recibió en su estadio a Club Atlético Esmeralda y logró una destacada cosecha de puntos. En Novena División, el conjunto local se impuso por 1 a 0 en un partido muy disputado. En Octava División, ambos equipos igualaron sin abrir el marcador, mientras que en Séptima División el “Chupa” se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a los goles de Lauro Lovera y Genaro Pagnone.

Por su parte, en Sexta División, Atlético María Juana empató 1 a 1, con un tanto convertido por Simón Cernotti para el equipo local.

En tanto, Club Atlético Talleres visitó a Zenón Pereyra Fútbol Club y también sumó puntos importantes. En Novena División, los dirigidos por la “T” se quedaron con un valioso triunfo por 2 a 1 gracias a los dos goles de Eduardo Campanussi. En Octava División fue victoria para el conjunto local por 2 a 0.

La Séptima División igualó 1 a 1, con gol de Agustín Marino para Talleres, mientras que la Sexta División también terminó empatada 1 a 1, con Stefano Bastia anotando para los mariajuanenses.

De esta manera, los equipos de María Juana continúan sumando experiencia y resultados en una nueva jornada del fútbol formativo de la Liga Rafaelina, donde el crecimiento deportivo y humano de los jóvenes futbolistas sigue siendo el principal objetivo.

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