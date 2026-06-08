Jerónimo Cattani y Bautista Suppo subieron al podio con la Selección del Oeste en el Provincial U11

El básquet formativo de María Juana tuvo una destacada representación este fin de semana en el Torneo Provincial Interasociaciones Mini (U11), donde la Selección del Oeste logró quedarse con el tercer puesto tras una contundente victoria sobre la Asociación Rafaelina.

El encuentro por el último escalón del podio se disputó este domingo en el estadio de Club Atlético Brown de San Vicente y mostró un gran rendimiento del conjunto del Oeste, que se impuso por un categórico 131 a 64 para asegurar el tercer lugar del certamen provincial.

Entre los integrantes del seleccionado estuvieron los jóvenes jugadores de Club Atlético María Juana, Jerónimo Cattani y Bautista Suppo, quienes formaron parte del plantel que representó a la Asociación del Oeste Santafesino y contribuyeron a esta importante actuación.

El torneo reunió a los mejores talentos de la categoría U11 de distintas asociaciones de la provincia, convirtiéndose en una valiosa experiencia deportiva y formativa para los pequeños basquetbolistas.

Desde Club Atlético María Juana destacaron con orgullo la participación de Jerónimo y Bautista, quienes continúan creciendo dentro de la disciplina y representando de gran manera a la institución en competencias de nivel provincial.

Felicitaciones a Jerónimo Cattani, Bautista Suppo y a toda la Selección del Oeste por el excelente tercer puesto obtenido en el Provincial Interasociaciones U11.