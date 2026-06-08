Se realizó una charla sobre los Derechos Integrales de las Mujeres en Colonia Eustolia

En el SUM Comunal de Colonia Eustolia se llevó adelante una enriquecedora jornada destinada a reflexionar y profundizar conocimientos sobre los Derechos Integrales de las Mujeres, en una propuesta desarrollada de manera dinámica, participativa y accesible para todas las asistentes.

La actividad se abordó a través de diferentes dinámicas y juegos, generando un espacio de intercambio donde las participantes pudieron compartir experiencias, plantear inquietudes y fortalecer conceptos vinculados a derechos fundamentales, igualdad de oportunidades y participación ciudadana.

Durante el encuentro se promovió el diálogo, la reflexión colectiva y el intercambio de miradas, favoreciendo la construcción de herramientas que contribuyan al empoderamiento y al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la vida cotidiana.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de espacios comunitarios que permiten informar, concientizar y fortalecer vínculos entre las participantes, fomentando una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, expresaron un especial agradecimiento a las profesionales encargadas de la disertación por su compromiso, dedicación y predisposición para llevar adelante la actividad, como así también a todas las mujeres que formaron parte de la jornada y aportaron sus experiencias para enriquecer el encuentro.