Análisis de la situación del Mercado de Trabajo: datos al segundo trimestre 2025 

Nacionales

El presente informe analiza el comportamiento del mercado de trabajo, a través del abordaje de indicadores de actividad, empleo y desocupación, así como también de población subocupada. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), analizando las tasas básicas del mercado laboral comparativamente con idénticos trimestres de años anteriores (comparación interanual). 

El informe se divide en cuatro partes. En el primer apartado se analiza la evolución de la tasa de desocupación, desagregando datos según género y edad. En la segunda parte se aborda el desempeño de las tasas de actividad -analizando las tasas específicas según segmento poblacional-, y empleo. En el tercer apartado se analizan las variaciones de personas ocupadas, desagregando entre ocupados registrados y no registrados. Finalmente, se detallan las principales variaciones en la población ocupada demandante y la población subocupada, así como la presión sobre el Mercado de Trabajo.

