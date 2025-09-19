Andrea Mainardi brindará una charla de Educación Financiera en la EESOPI 8143

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Andrea Mainardi, contadora, supervisora y tesorera de la sucursal del Banco Credicoop Cooperativo Limitado de María Juana, quien será disertante en las Jornadas EJE 2025 organizadas por la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada”.

La actividad se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en la institución educativa y tendrá como eje central la Educación Financiera, un tema clave para que los estudiantes puedan adquirir herramientas que fortalezcan sus conocimientos y les permitan tomar mejores decisiones en el futuro.

Desde la escuela agradecieron a Andrea por su predisposición y al Banco Credicoop por sumarse con esta valiosa colaboración en beneficio de la formación de los jóvenes.