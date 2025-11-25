Antonella Soria compartió desde Iguazú las claves para disfrutar un fin de semana largo único

En la mañana de la radio dialogamos con Antonella Soria, mariajuanense que actualmente trabaja en un hotel de Puerto Iguazú, y nos brindó un panorama completo sobre el movimiento turístico y las múltiples experiencias que ofrece uno de los destinos más elegidos del país.

Antonella destacó que Iguazú vive semanas de gran actividad, impulsadas por la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Explicó que la ciudad combina naturaleza, aventura y confort, permitiendo que cada turista encuentre propuestas a su medida.

Entre las principales recomendaciones, resaltó la visita a las Cataratas del Iguazú, tanto del lado argentino como del brasileño, donde cada circuito ofrece vistas imponentes y una conexión inolvidable con la selva misionera. También mencionó atractivos como el Hito Tres Fronteras, los paseos por la Selva Iriapú, la Garganta del Diablo, las caminatas guiadas y las visitas a las comunidades originarias.

De cara al fin de semana largo, Antonella invitó a los viajeros a aprovechar las distintas excursiones disponibles, disfrutar la gastronomía regional y recorrer la costanera, un espacio ideal para relajarse al atardecer. “Iguazú es un destino que enamora por su energía, su vegetación y la calidez de su gente”, expresó.

La entrevista dejó en claro que Iguazú sigue siendo un lugar único para quienes buscan descanso, aventura y una experiencia natural incomparable.

