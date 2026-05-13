La Liga Rafaelina confirmó la programación del fin de semana y habrá acción para Talleres y Atlético María Juana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores para este fin de semana, con una agenda cargada de partidos tanto en Primera A como en Primera B.

Uno de los encuentros destacados para la región será el que protagonizará el Club Atlético Talleres de María Juana, que este jueves 14 de mayo recibirá a La Trucha FC por la Zona Sur de Primera B. El partido de Reserva comenzará a las 20:00 horas, mientras que la Primera División jugará desde las 21:30.

Por su parte, el domingo 17 de mayo será el turno del Club Atlético María Juana, que buscará hacerse fuerte como local frente a Sportivo Norte por una nueva fecha de Primera A. La Reserva se disputará desde las 14:30 y el encuentro principal comenzará a las 16:00 horas.

La programación completa definida por el Consejo Directivo es la siguiente:

Jueves 14/05

Primera A

9 de Julio de Rafaela vs. Unión de Sunchales (19 hs Reserva y 20:30 hs Primera)

Sportivo Ben Hur vs. Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)

Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)

Primera B – Zona Sur

Club Atlético Talleres de María Juana vs. La Trucha FC (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)

Viernes 15/05

Primera A

Ferro vs. Deportivo Josefina (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Primera B – Zona Norte

Deportivo Bella Italia vs. Juventud Unida de Villa San José (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Domingo 17/05

Primera A

Libertad de Sunchales vs. Independiente de Ataliva

Peñarol de Rafaela vs. Libertad de Estación Clucellas

Quilmes de Rafaela vs. Argentino de Vila

Club Atlético María Juana vs. Sportivo Norte

Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela

Primera B – Zona Sur

La Hidráulica vs. Defensores de Frontera

Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara

Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra FC

Además, el domingo también se jugará la Copa Departamento Castellanos en cancha de Ferro y habrá actividad por Copa Santa Fe Femenina durante el fin de semana.