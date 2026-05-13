La Liga Rafaelina confirmó la programación del fin de semana y habrá acción para Talleres y Atlético María Juana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores para este fin de semana, con una agenda cargada de partidos tanto en Primera A como en Primera B.
Uno de los encuentros destacados para la región será el que protagonizará el Club Atlético Talleres de María Juana, que este jueves 14 de mayo recibirá a La Trucha FC por la Zona Sur de Primera B. El partido de Reserva comenzará a las 20:00 horas, mientras que la Primera División jugará desde las 21:30.
Por su parte, el domingo 17 de mayo será el turno del Club Atlético María Juana, que buscará hacerse fuerte como local frente a Sportivo Norte por una nueva fecha de Primera A. La Reserva se disputará desde las 14:30 y el encuentro principal comenzará a las 16:00 horas.
La programación completa definida por el Consejo Directivo es la siguiente:
Jueves 14/05
Primera A
- 9 de Julio de Rafaela vs. Unión de Sunchales (19 hs Reserva y 20:30 hs Primera)
- Sportivo Ben Hur vs. Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)
- Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)
Primera B – Zona Sur
- Club Atlético Talleres de María Juana vs. La Trucha FC (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera)
Viernes 15/05
Primera A
- Ferro vs. Deportivo Josefina (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)
Primera B – Zona Norte
- Deportivo Bella Italia vs. Juventud Unida de Villa San José (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)
Domingo 17/05
Primera A
- Libertad de Sunchales vs. Independiente de Ataliva
- Peñarol de Rafaela vs. Libertad de Estación Clucellas
- Quilmes de Rafaela vs. Argentino de Vila
- Club Atlético María Juana vs. Sportivo Norte
- Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela
Primera B – Zona Sur
- La Hidráulica vs. Defensores de Frontera
- Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara
- Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra FC
Además, el domingo también se jugará la Copa Departamento Castellanos en cancha de Ferro y habrá actividad por Copa Santa Fe Femenina durante el fin de semana.