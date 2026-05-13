Ivana Tortosa contó en Radio María Juana su participación en la marcha por la universidad pública

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Ivana Tortosa, quien participó este martes de la nueva Marcha Federal Universitaria realizada en distintos puntos del país en defensa de la universidad pública.

Durante la entrevista, Ivana compartió su experiencia en la movilización y destacó la gran convocatoria que tuvo la jornada, donde estudiantes, docentes, no docentes, graduados y familias se manifestaron para reclamar mayor financiamiento para las universidades nacionales y defender el acceso a la educación pública y gratuita.

La movilización, que tuvo su acto central en Plaza de Mayo y réplicas en numerosas ciudades argentinas, se realizó en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial para docentes y trabajadores universitarios. Desde distintos sectores educativos denuncian que las universidades atraviesan una situación crítica debido al recorte presupuestario y a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, las autoridades universitarias y organizaciones estudiantiles advirtieron sobre dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones, el mantenimiento de edificios, el desarrollo de investigaciones y el sostenimiento de hospitales universitarios en distintas provincias del país.

La marcha fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), gremios docentes y agrupaciones estudiantiles, y representó la cuarta gran movilización universitaria desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En la charla radial, Ivana remarcó la importancia de defender la educación pública como una herramienta fundamental de igualdad de oportunidades y crecimiento para miles de jóvenes argentinos.