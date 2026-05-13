El proyecto “Pequeños Huerteros” comenzó con gran participación en el Jardín Santa María de los Ángeles

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Ale Vázquez, responsable del programa Pro Huerta de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre el exitoso inicio del proyecto “Pequeños Huerteros” desarrollado en el Jardín de Infantes Santa María de los Ángeles.

La propuesta comenzó el pasado viernes 8 de mayo y reunió a 49 alumnos de salas de 4 y 5 años en una jornada educativa orientada al contacto con la tierra, el cuidado del ambiente y el aprendizaje sobre la producción de alimentos saludables.

Durante la actividad, los niños y niñas participaron de la experiencia “Manos a la tierra”, donde prepararon sus propias macetas recicladas, realizaron la siembra y llevaron adelante el primer riego, viviendo una experiencia práctica y sensorial vinculada a la agroecología y el respeto por la naturaleza.

Ale Vázquez destacó en la entrevista la importancia de acercar este tipo de proyectos a las primeras infancias, fomentando hábitos saludables, conciencia ambiental y el aprendizaje mediante la experiencia directa. Además, explicó que el programa busca enseñar el valor de producir alimentos sin químicos y fortalecer el vínculo entre educación y sustentabilidad.

El proyecto “Pequeños Huerteros” tendrá continuidad durante el año con nuevos encuentros previstos para julio y septiembre, consolidando un trabajo conjunto entre el Jardín Santa María de los Ángeles y la comunidad a través del programa Pro Huerta.

Desde la organización remarcaron la gran respuesta de los chicos y docentes, en una iniciativa que combina educación, juego y conciencia ecológica desde edades tempranas.