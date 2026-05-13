La doctora Laura Allasia habló en Radio María Juana sobre el hantavirus y cómo prevenirlo

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la directora del SAMCo de María Juana, la doctora Laura Allasia, quien brindó información importante sobre el hantavirus, una enfermedad viral que volvió a estar en el centro de la atención internacional tras el brote registrado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Argentina.

Durante la entrevista, la profesional explicó que el hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con saliva, orina y excrementos de roedores infectados, especialmente al inhalar partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al barrer, limpiar o mover elementos en lugares cerrados y poco ventilados como galpones, depósitos o casas abandonadas.

La doctora remarcó la importancia de la prevención, recomendando mantener los ambientes ventilados, evitar acumular basura o restos de comida, sellar posibles ingresos de roedores y utilizar lavandina al limpiar zonas donde puedan existir excrementos de ratones. También recordó que no se deben barrer ni aspirar directamente estos espacios, ya que eso favorece la dispersión del virus.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias, por lo que ante cualquier cuadro sospechoso es fundamental realizar una consulta médica inmediata.

El tema cobró relevancia mundial en los últimos días debido al brote registrado en el buque MV Hondius, un crucero de bandera holandesa que zarpó desde Ushuaia y donde se confirmaron varios casos de hantavirus, incluyendo personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la cepa detectada corresponde al hantavirus Andes, una de las pocas variantes que puede transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado.

Hasta el momento se reportaron más de diez casos vinculados al barco y tres fallecimientos, mientras distintos países continúan monitoreando a pasajeros y tripulantes. El Ministerio de Salud argentino trabaja junto a organismos internacionales para investigar el origen del brote y reforzar la vigilancia epidemiológica.

Además, autoridades sanitarias nacionales informaron que en la actual temporada epidemiológica Argentina registra un aumento de casos de hantavirus respecto de años anteriores, principalmente en regiones del sur del país donde circula la cepa Andes.