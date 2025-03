Argentina ya tiene su lugar en el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a ver a la Selección

La Selección Argentina selló su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, luego del empate entre Bolivia y Uruguay. Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni quedó matemáticamente asegurado entre los seis primeros de la tabla, accediendo de manera directa a la Copa del Mundo.

La Albiceleste logró su pasaje con cuatro fechas de anticipación, algo que ya había conseguido en las Eliminatorias para Qatar 2022 y para Corea-Japón 2002 bajo la dirección de Marcelo Bielsa.

Ahora, con la clasificación en el bolsillo, muchos hinchas comienzan a planificar su viaje para alentar a la Selección.

¿Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026?

A pesar de que falta más de un año para el torneo, algunas agencias ya ofrecen paquetes turísticos para los partidos de Argentina. Estas opciones incluyen vuelo desde Buenos Aires y alojamiento en hotel 3 estrellas, pero no contemplan comidas.

🔹 Fase de grupos completa (3 partidos, 12 noches) → U$S 7.990

🔹 Segundo y tercer partido de grupos + Dieciseisavos (12 noches) → U$S 8.190

🔹 Tercer partido de grupos + Dieciseisavos + Octavos (12 noches) → U$S 8.390

Todos los paquetes incluyen asistencia médica y entradas en tribuna superior detrás del arco.

Cuándo comienza el Mundial

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026, con la presentación del país anfitrión en el Estadio Azteca de México. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Con 48 selecciones, 12 grupos y más de 100 partidos, el Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia. ¿Estás listo para alentar a la Scaloneta en su camino hacia el bicampeonato? 🇦🇷🏆