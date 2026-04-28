La doctora Agostina Giorda explica cómo jubilarse en Argentina y cuáles son los requisitos clave

En el programa “Patas Arriba”, la doctora Agostina Giorda (matrícula 9172) brindó una completa explicación sobre los requisitos necesarios para acceder a la jubilación en Argentina, abordando temas clave como las moratorias previsionales, la edad requerida, los años de aportes y alternativas como la PUAM.

Durante la entrevista, Giorda detalló las distintas posibilidades que existen actualmente para quienes desean iniciar el trámite jubilatorio, destacando la importancia de analizar cada caso en particular para encontrar la mejor opción. Además, explicó cómo funcionan las moratorias vigentes y quiénes pueden acceder, así como también los requisitos para quienes cuentan con los aportes completos.

La profesional, integrante del Estudio Jurídico Cattani Curia y Asociados, remarcó la importancia de contar con asesoramiento especializado para evitar errores y agilizar los tiempos del proceso. En ese sentido, destacó que desde el estudio acompañan a cada cliente en todo el trámite, garantizando rapidez y eficacia en la gestión.