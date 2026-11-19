Argentino de Vila logró este miércoles por la noche mantener su lugar en la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, al derrotar 4-2 a Deportivo Aldao en el partido desempate por la permanencia, disputado en el estadio Coloso “Germán Soltermam” del Club 9 de Julio de Rafaela.

El conjunto vilense se impuso en un encuentro decisivo y continuará en la máxima categoría de la Liga Rafaelina durante la próxima temporada. Los goles del vencedor fueron anotados por Hernán Jara, Juan Flores, Franco Carniello y Tobías Machado.

Por el lado de Deportivo Aldao, Laureano Ferreyra y Oscar Tarasco, este último de penal, marcaron los tantos que no alcanzaron para evitar la pérdida de la categoría.

De esta manera, Argentino de Vila consiguió nuevamente sostener su lugar en Primera A, luego de haber atravesado también una definición por la permanencia en la temporada anterior.

En contrapartida, Deportivo Aldao deberá jugar en la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, poniendo fin a su participación en la máxima categoría, luego de varias temporadas y de haber alcanzado recientemente protagonismo en competencias regionales, como la Copa Departamento Castellanos, donde fue subcampeón.

El desempate disputado en Rafaela definió así el segundo descenso de la temporada, luego de la caída de Libertad de Estación Clucellas.