Ciclistas de Esmeralda hicieron historia en la Etapa Argentina del Tour de Francia

La competencia internacional L’Étape Argentina by Tour de France dejó una huella imborrable en suelo cordobés y también en la región. Entre los protagonistas se destacaron los oriundos de Esmeralda, Federico y Franco Forzani, quienes lograron completar los exigentes 134 kilómetros del recorrido, marcando un verdadero hito para el ciclismo zonal y dejando en alto el nombre de su localidad.

Los ciclistas atravesaron los desafiantes paisajes de Punilla y Sierras Chicas, en una jornada que contó con un gran acompañamiento de público. La largada se realizó desde el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba en horas de la mañana, y cerca de las 10:30 comenzaron a arribar los primeros competidores tras un recorrido de alta exigencia física y técnica. En ese contexto, la participación y finalización de los Forzani adquiere aún más valor, consolidándose como un logro significativo para el deporte regional.

El ganador de la competencia fue el joven cordobés Federico Jankunas, de apenas 21 años, quien se impuso con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 26 segundos. Completaron el podio Facundo Pérez Costa y Enrique Estevez. En la categoría femenina, la victoria quedó en manos de Carolina Vanesa Maldonado, seguida por Romina Biagioli y Valeria Rossi.

La presencia de los representantes de Esmeralda en una prueba de nivel internacional no solo refleja el crecimiento del ciclismo en la región, sino que también inspira a nuevas generaciones de deportistas a animarse a competir en escenarios de primer nivel. Sin dudas, una participación que quedará en la historia grande del deporte local.