Ariel Tarico presentó su colección de maquinarias agrícolas en “Un Día de Colección”

En el marco de la muestra “Un Día de Colección”, tuvimos la oportunidad de conversar con Ariel Tarico, quien expuso su impresionante colección de maquetas de maquinarias agrícolas, todas realizadas por él mismo.

Ariel compartió cómo, con paciencia y dedicación, fue dando forma a cada pieza, mostrando incluso la primera maqueta que construyó hace más de 30 años. Con un profundo amor por el campo y el trabajo agropecuario, cada una de sus creaciones refleja no solo habilidad técnica, sino también un homenaje a la vida rural y a la maquinaria que acompaña el trabajo de la tierra.