Arranca el Mundial 2026: dónde ver los partidos y el cronograma de la primera semana

La espera llegó a su fin. Este jueves 11 de junio se pone en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del fútbol internacional, que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y contará con la participación récord de 48 selecciones.

La inauguración tendrá como protagonista a México, que abrirá el certamen frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. A partir de allí comenzarán más de cinco semanas de competencia que culminarán el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La primera semana del Mundial

La acción comenzará este jueves con dos encuentros:

Jueves 11 de junio

16:00 | México vs. Sudáfrica

23:00 | Corea del Sur vs. República Checa

Viernes 12 de junio

16:00 | Canadá vs. Bosnia

22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio

16:00 | Qatar vs. Suiza

19:00 | Brasil vs. Marruecos

22:00 | Haití vs. Escocia

Domingo 14 de junio

01:00 | Australia vs. Turquía

14:00 | Alemania vs. Curazao

17:00 | Países Bajos vs. Japón

20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

23:00 | Suecia vs. Túnez

Lunes 15 de junio

13:00 | España vs. Cabo Verde

16:00 | Bélgica vs. Egipto

19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda

Martes 16 de junio

16:00 | Francia vs. Senegal

19:00 | Irak vs. Noruega

22:00 | Argentina vs. Argelia

Debuta la Selección Argentina

Uno de los encuentros más esperados por los argentinos llegará el martes 16 de junio a las 22:00 horas, cuando la Selección Argentina haga su presentación en el Grupo J frente a Argelia en la ciudad de Kansas City.

El equipo albiceleste volverá a jugar el:

Lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria.

frente a Austria. Sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania.

Lo que viene después

La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio. Luego comenzarán las instancias decisivas:

Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.

del 28 de junio al 3 de julio. Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

del 4 al 7 de julio. Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio.

9, 10 y 11 de julio. Semifinales: 14 y 15 de julio.

14 y 15 de julio. Partido por el tercer puesto: 18 de julio.

18 de julio. Final: domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde ver los partidos

Los encuentros podrán seguirse a través de las señales deportivas que cuentan con los derechos de transmisión para Argentina y mediante sus respectivas plataformas digitales y servicios de streaming.

Con figuras de primer nivel, nuevas selecciones participantes y el sueño de levantar la copa más importante del fútbol mundial, el Mundial 2026 ya está en marcha y promete regalar emociones desde el primer minuto.