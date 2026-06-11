Arranca el Mundial 2026: dónde ver los partidos y el cronograma de la primera semana

La espera llegó a su fin. Este jueves 11 de junio se pone en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del fútbol internacional, que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y contará con la participación récord de 48 selecciones.
La inauguración tendrá como protagonista a México, que abrirá el certamen frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. A partir de allí comenzarán más de cinco semanas de competencia que culminarán el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
La primera semana del Mundial
La acción comenzará este jueves con dos encuentros:
Jueves 11 de junio
- 16:00 | México vs. Sudáfrica
- 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
Viernes 12 de junio
- 16:00 | Canadá vs. Bosnia
- 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
Sábado 13 de junio
- 16:00 | Qatar vs. Suiza
- 19:00 | Brasil vs. Marruecos
- 22:00 | Haití vs. Escocia
Domingo 14 de junio
- 01:00 | Australia vs. Turquía
- 14:00 | Alemania vs. Curazao
- 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
- 23:00 | Suecia vs. Túnez
Lunes 15 de junio
- 13:00 | España vs. Cabo Verde
- 16:00 | Bélgica vs. Egipto
- 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
- 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
Martes 16 de junio
- 16:00 | Francia vs. Senegal
- 19:00 | Irak vs. Noruega
- 22:00 | Argentina vs. Argelia
Debuta la Selección Argentina
Uno de los encuentros más esperados por los argentinos llegará el martes 16 de junio a las 22:00 horas, cuando la Selección Argentina haga su presentación en el Grupo J frente a Argelia en la ciudad de Kansas City.
El equipo albiceleste volverá a jugar el:
- Lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria.
- Sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania.
Lo que viene después
La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio. Luego comenzarán las instancias decisivas:
- Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.
- Octavos de final: del 4 al 7 de julio.
- Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio.
- Semifinales: 14 y 15 de julio.
- Partido por el tercer puesto: 18 de julio.
- Final: domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Nueva York/Nueva Jersey.
Dónde ver los partidos
Los encuentros podrán seguirse a través de las señales deportivas que cuentan con los derechos de transmisión para Argentina y mediante sus respectivas plataformas digitales y servicios de streaming.
Con figuras de primer nivel, nuevas selecciones participantes y el sueño de levantar la copa más importante del fútbol mundial, el Mundial 2026 ya está en marcha y promete regalar emociones desde el primer minuto.