Arranca la Copa Departamento Castellanos: clásico de María Juana y una primera fecha a puro fútbol

Comienza una nueva edición de la Copa Departamento Castellanos 2026, y el fútbol de la Liga Rafaelina se prepara para vivir una primera fecha de alto nivel, marcada por los clásicos más convocantes de la región. En esta temporada, el certamen se disputará por la Copa de Oro, elevando aún más la expectativa en cada cancha.

El partido destacado para la región será el clásico de María Juana, donde Talleres de María Juana y Atlético María Juana se enfrentarán el jueves 5 de febrero, desde las 20:30 hs en Sub 12 y 21:30 hs en Primera, en un duelo que promete tribunas colmadas y un clima especial, como cada vez que se cruzan los dos grandes del pueblo.

Este encuentro tendrá además un condimento especial: lo estaremos transmitiendo en vivo vía streaming, con una nueva puesta en escena, mayor despliegue técnico y una producción renovada, pensada para estar a la altura de uno de los clásicos más importantes de la Liga.

Streaming con entrada digital para apoyar a los clubes

Como novedad para este 2026, el streaming del clásico contará con entrada paga a través de Passline, una modalidad que permitirá que los clubes puedan obtener ganancias de los encuentros, brindando al mismo tiempo la posibilidad de que aquellas personas que no puedan asistir a la cancha puedan ver el partido en vivo y desde cualquier lugar.

Programación – Primera Fase (IDA)

Miércoles 04/02 – Partido Inaugural

9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (20 hs Sub 12 – 21 hs Primera)

Jueves 05/02

Ben Hur vs. Ferro (20 hs Sub 12 – 21 hs Primera)

Arg. Quilmes vs. Zenón Pereyra (20:15 hs Sub 12 – 21:15 hs Primera)

Argentino de Humberto vs. Independiente de Ataliva (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Defensores vs. La Hidráulica (cancha de La Hidráulica) (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Viernes 06/02

Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Peñarol vs. Sportivo Norte (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Bochófilo Bochazo vs. Brown de San Vicente (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (21 hs Sub 12 – 22 hs Primera)

Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Florida de Clucellas vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Sábado 07/02

Deportivo Josefina vs. La Trucha FC (20:30 hs Sub 12 – 21:30 hs Primera)

Domingo 08/02

Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca (16:30 hs Sub 12 – 17:30 hs Primera)

Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (19 hs Sub 12 – 20 hs Primera)

Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (19:30 hs Sub 12 – 20:30 hs Primera)

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (19:30 hs Sub 12 – 20:30 hs Primera)

La Copa Departamento Castellanos levanta el telón con una grilla cargada de clásicos, pasión y buen fútbol, y con el clásico de María Juana como uno de los grandes atractivos de la fecha inaugural.