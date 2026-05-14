Atlético María Juana y Talleres compartieron una noche de clásico amistoso de vóley

El pasado martes se vivió una nueva edición del clásico de vóley entre el Club Atlético María Juana y el Club Atlético Talleres, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Edgar Rivolta. La jornada reunió a jugadoras, entrenadores y familias en una noche donde el deporte volvió a ser protagonista.

En la cancha, el conjunto local se quedó con la victoria por 5 sets a 0, aunque más allá del resultado, el encuentro estuvo marcado por el compañerismo, el respeto y la camaradería entre ambos equipos. Las jugadoras disfrutaron de una experiencia de aprendizaje constante, compartiendo momentos de juego y fortaleciendo los lazos entre las instituciones.

Este tipo de amistosos continúan siendo fundamentales para el crecimiento deportivo y humano de las deportistas, promoviendo valores como la amistad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, dentro y fuera de la cancha.