Extranjeros en las universidades argentinas: representan menos del 5% del total de estudiantes

Por Rosario Marina | Chequeado.com

En la previa a la cuarta marcha federal universitaria, el Gobierno dijo que las universidades no les cobran a los estudiantes extranjeros, pese a que están autorizadas, y aseguró que en la carrera de Medicina de la UBA y la UNLP más del 40% de los estudiantes proviene de otros países.

Los extranjeros representan el 4,2% de todos los estudiantes universitarios en la Argentina, llegando al 9,9% en los posgrados. Si bien en las carreras de Medicina de la UBA y la UNLP se encuentra la mayor proporción, el porcentaje es menor al informado oficialmente.

Especialistas advierten que los extranjeros también pagan impuestos y que, por esto, “la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.

Este martes 12 de mayo a partir de las 17 horas se llevó a cabo una nueva marcha federal universitaria para pedir por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso aprobó en 2025 y luego ratificó tras el veto presidencial.

En este marco, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó un video en el que aseguró que las universidades no les cobran a los estudiantes extranjeros pese a que el Gobierno las habilitó. Además, sostuvo que casi el 40% de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el 51% de los estudiantes de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP) provienen de otros países.

¿Qué muestran los datos?

¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en las universidades argentinas?

De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2023-2024” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación -que depende del Ministerio de Capital Humano-, en 2023 (último dato disponible) 2.746.768 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país.

De ese total, 126.589 estudiantes son extranjeros, de los cuales 108.889 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.700 ofertas de posgrado.

Esta población representó el 4,2% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,4% de la matrícula en el sector estatal y el 5,3% en el sector privado.

Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%.

En el video publicado por Capital Humano, Álvarez aseguró que las universidades “argumentan que el dinero no alcanza” pero se rehusaron “por cuestiones ideológicas” a cobrarles a los estudiantes extranjeros, pese a que el Gobierno las autorizó a hacerlo.

Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”.

Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,9% proviene de países de América; un 2,9% de países de Europa; y el 1,2% restante de Asia, África y Oceanía.

Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile.. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes.

¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires?

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica –según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings-, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero.

De acuerdo con los datos de 2024 (últimos disponibles) publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales.

En particular, la de Medicina reporta 13.403 estudiantes extranjeros frente a 34.387 argentinos, lo que representa el 28% de su población estudiantil. Esto es un porcentaje inferior al mencionado por Álvarez (casi 40%).

Le sigue Odontología, con un 18,1%; e Ingeniería, con un 9,4%. Luego, Agronomía (7,5%), Farmacia y Bioquímica (6,1%), Veterinarias (5,4%), Arquitectura y Diseño, con un 4,4%.

¿Cuál es la situación en la universidad de La Plata?

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2024 el 7% de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas: allí se registró un 23% de estudiantes extranjeros, también inferior al 51% mencionado en el video publicado por Capital Humano.

En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 40 países de los 5 continentes. “La cantidad de extranjeros aumentó 5% respecto al año anterior, explicada por las subas en Medicina, Psicología, Odontología e Ingeniería. Los estudiantes de Ecuador crecieron 19% respecto al 2023 y conforman la comunidad extranjera más numerosa en la UNLP (39%)”, agrega el informe.

¿Cómo se compone el sistema universitario argentino?

Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 142 instituciones, 120 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 50,7% es estatal, ya sea nacional o provincial.

En 2023, el 67,4% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales y Humanas, mientras que las Ciencias de la Salud se encontraban en el segundo lugar, con el 17,7%, seguidas por las Ciencias Aplicadas (11,6%).

Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 75% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal.