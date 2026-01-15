Arranca la Escuela de Verano de Básquet en el Club Atlético María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Joaquín Elgotas, profesor de las divisiones formativas de básquet del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre el inicio de la Escuela de Verano, una propuesta pensada para seguir promoviendo el deporte durante el receso estival.

La Escuela de Verano se desarrollará del 19 al 26 de enero y estará destinada a todos los niveles, permitiendo la participación de niños, niñas y jóvenes que ya practican básquet, así como también de quienes deseen iniciarse en la disciplina. El objetivo principal es continuar fortaleciendo el aprendizaje y el vínculo con el deporte en un espacio formativo y recreativo.

Según explicó Elgotas, el trabajo estará enfocado en fundamentos y técnica individual, entrenamiento específico por edades y un desarrollo integral de los participantes, adaptando las actividades a cada etapa y nivel de juego.

Quienes estén interesados en sumarse pueden inscribirse y solicitar información comunicándose con Matías (3406 426585) o con el propio Joaquín (342 5455762). Desde el club invitan a toda la comunidad a aprovechar esta propuesta de verano que combina aprendizaje, movimiento y valores deportivos, reafirmando el compromiso del Atlético María Juana con la formación y el crecimiento del básquet.