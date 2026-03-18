“Arte Inquieto”: propuesta creativa para niños en Sociedad Italiana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Emilce Bosch, quien presentó su taller de arte “Arte Inquieto”, una propuesta pensada para estimular la creatividad de los más chicos en la Sociedad Italiana de María Juana.

El taller está destinado a niños y niñas de entre 5 y 10 años, y se propone como un espacio donde las “mentes creativas y manos curiosas” puedan explorar distintas técnicas artísticas, expresarse libremente y desarrollar su imaginación a través del juego y el arte.

Durante la charla, Bosch destacó la importancia de generar espacios donde los chicos puedan experimentar, crear y compartir, fortaleciendo no solo sus habilidades artísticas, sino también su confianza y expresión personal.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 3492 605742. De esta manera, “Arte Inquieto” se presenta como una atractiva alternativa cultural y educativa para los más pequeños de la comunidad.