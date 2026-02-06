Asignan más de $145 millones en Obras Menores para Comunas del Departamento Castellanos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó la asignación de $145.822.816,93 en recursos correspondientes al programa de Obras Menores (Ley 12.385) para Comunas del Departamento Castellanos, destinados a la realización de obras de pequeña magnitud y a la adquisición de equipamiento esencial para la gestión local.

Desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo se informó que la aprobación se concretó a través de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385, permitiendo que distintas administraciones comunales accedan a estos fondos durante el año 2026.

En esta oportunidad, los recursos fueron asignados a tres localidades del departamento. La Comuna de Esmeralda recibió un monto de $74.379.963,60, destinado a la adquisición de una retroexcavadora. Por su parte, la Comuna de Villa San José obtuvo $67.442.853,31, que serán utilizados para la compra de un tractor nuevo o usado. En tanto, la Comuna de Coronel Fraga fue beneficiada con $4.000.000 para gastos de urgente ejecución.

Al respecto, el senador Alcides Calvo destacó la importancia de estos recursos y señaló:

“Estos fondos destinados a obras menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad. El trabajo articulado con la provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo”.

Asimismo, Calvo remarcó que las comunas del Departamento Castellanos pueden acceder a estos fondos establecidos por ley mediante la presentación de la documentación correspondiente ante el Gobierno Provincial, respaldando el destino de los recursos ya sea para la compra de equipamiento, la ejecución de obras o la atención de necesidades urgentes.

La asignación de estos recursos reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios en las localidades del Departamento Castellanos, acompañando el crecimiento y desarrollo de cada comunidad.