Comenzaron las capacitaciones para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos en María Juana

El pasado miércoles por la noche dieron inicio en María Juana las jornadas de capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, con una destacada participación de 34 personas de la localidad y la región, interesadas en incorporar y fortalecer conocimientos vinculados a la seguridad alimentaria.

La actividad se desarrolla en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y está a cargo de la Licenciada en Nutrición Lourdes Bonacina, quien brinda los contenidos teóricos y prácticos necesarios para garantizar la correcta manipulación de alimentos en los distintos ámbitos de trabajo.

La propuesta se lleva adelante en dos jornadas y forma parte del ciclo de capacitaciones impulsadas por la Comuna de María Juana, en articulación con ASSAL – Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, con el objetivo de promover buenas prácticas, prevenir riesgos y fortalecer la seguridad alimentaria en toda la comunidad.

Este tipo de instancias formativas resultan fundamentales para quienes trabajan o desean desempeñarse en el rubro alimenticio, ya que contribuyen al cuidado de la salud de la población y al cumplimiento de la normativa vigente.