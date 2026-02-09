Asignaron 18 móviles policiales para reforzar la seguridad en el Departamento Castellanos

El Departamento Castellanos recibió un importante refuerzo en materia de seguridad con la incorporación de 18 nuevos móviles policiales, destinados a distintas localidades que integran la Unidad Regional V. La medida fue destacada por el Senador Provincial Alcides Calvo, quien subrayó la importancia de fortalecer a las fuerzas policiales con equipamiento adecuado para el patrullaje y el control del delito.

La asignación de los nuevos vehículos fue confirmada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y responde a un relevamiento previo de necesidades operativas. Esta incorporación se da en el marco de un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Senado Provincial a través de la gestión de Alcides Calvo, intendentes, presidentes comunales y cooperadores de cada localidad.

Del total de móviles asignados, 8 fueron destinados a la ciudad de Rafaela, 2 a Sunchales, 2 a Frontera, mientras que las comisarías de Angélica, Bella Italia, Santa Clara de Saguier, María Juana, San Antonio (Castellanos), Zenón Pereyra y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) recibieron una unidad cada una.

Los nuevos móviles son camionetas Chevrolet Montana, completamente equipadas para tareas de patrullaje. Cuentan con tracción 4×2, paragolpes reforzados y rejas de protección, y están preparadas para operar tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo caminos de difícil acceso, lo que las convierte en una herramienta clave para el despliegue territorial de la seguridad provincial.

Además, la incorporación de estas unidades permitió reasignar móviles que se encuentran en buenas condiciones operativas a otras localidades que también requieren fortalecer su capacidad de respuesta, en el marco de la planificación llevada adelante por la cúpula policial y los coordinadores de seguridad regional, entre ellos Sebastián Rancaño y Eduardo Cosentino.

Al respecto, el senador Alcides Calvo expresó:

“Estos nuevos móviles sirven para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza policial en las distintas localidades. Son verdaderas herramientas para que el personal pueda desarrollar sus funciones. La seguridad es muy importante, por eso estamos acompañando al Gobierno Provincial y al Ministerio de Seguridad encabezado por Pablo Cococcioni, junto a la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes. Lo hemos hecho también desde la Legislatura con la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad, que permitió afectar recursos para reforzar la seguridad en todo el territorio provincial”.

Finalmente, Calvo remarcó que se continuará trabajando de manera conjunta y dialogando con las autoridades del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas del Departamento Castellanos cuenten con el equipamiento necesario y puedan brindar un mejor servicio a toda la comunidad.