Té Bingo para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el SUM Garibaldi

Regionales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizará un Té Bingo especialmente pensado para compartir una hermosa tarde entre mujeres, con juegos, premios y un clima de encuentro y celebración.

La actividad tendrá lugar el domingo 8 de marzo, a partir de las 15:30 horas, en el SUM Garibaldi. Desde la organización invitan a las asistentes a llevar su taza, para disfrutar del té y de una propuesta cargada de diversión y buenos momentos.

El valor de la tarjeta es de 8.000 pesos, mientras que para menores será de 5.000 pesos. Quienes deseen participar pueden realizar sus reservas comunicándose a los teléfonos 3406 649649, 3406 457027, 3406 427210 o 3406 418161.

El encuentro es organizado por la Comisión SAMCo Garibaldi, y tiene como objetivo celebrar, compartir y disfrutar juntas una jornada especial en homenaje a todas las mujeres.

