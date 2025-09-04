Representantes de Atlético María Juana en el Provincial de Bochas de 2ª Categoría

Durante el fin de semana, cuatro jugadores del Club Atlético María Juana estuvieron representando al Oeste Santafesino en el Torneo Provincial de Bochas de 2ª Categoría, que se disputó en cancha.

El equipo “Oeste Santafesino A” estuvo conformado por Darío Fanelli, Juan José Muñoz (Santa Clara), Mario Turco y Gustavo Colombo (María Juana). La delegación compitió a lo largo de las jornadas del sábado y domingo, siendo parte de este importante certamen que reúne a destacados bochófilos de la provincia.