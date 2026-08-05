Liga Rafaelina: quedaron definidos los días y horarios de una nueva fecha del fútbol superior

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió este martes 4 de agosto y confirmó el cronograma de partidos correspondiente a una nueva jornada de los torneos de Primera A y Primera B, además del compromiso de Copa Santa Fe.
En Primera A, la fecha comenzará el jueves 6 de agosto con el encuentro entre Unión de Sunchales y Ben Hur. La actividad El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió este martes 4 de agosto de manera presencial y confirmó los días y horarios de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores de Primera A y Primera B, además del compromiso por la Copa Santa Fe.
Miércoles 5 de agosto
Copa Santa Fe
- Sanjustino vs. 9 de Julio
- 🕘 21:00 horas
Jueves 6 de agosto
Primera A
- Unión de Sunchales vs. Ben Hur
- Reserva: 19:00 horas
- Primera: 20:30 horas
Viernes 7 de agosto
Primera A
- Ferrocarril del Estado vs. Argentino Quilmes
- Reserva: 20:00 horas
- Primera: 21:30 horas
- Libertad de Estación Clucellas vs. Sportivo Roca
- Reserva: 20:30 horas
- Primera: 22:00 horas
Primera B – Zona Norte
- Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Bella Italia
- Reserva: 20:30 horas
- Primera: 22:00 horas
Primera B – Zona Sur
- Zenón Pereyra FC vs. Florida de Clucellas
- Reserva: 20:00 horas
- Primera: 21:30 horas
- La Trucha FC vs. Talleres de María Juana
- Reserva: 20:00 horas
- Primera: 21:30 horas
Domingo 9 de agosto
Primera A
- Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Argentino de Vila vs. Independiente de Ataliva
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Deportivo Josefina vs. Atlético de Rafaela
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Sportivo Norte vs. Libertad de Sunchales
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- 9 de Julio vs. Peñarol
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Atlético María Juana vs. Deportivo Aldao
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
Primera B – Zona Norte
- Argentino de Humberto vs. Belgrano de San Antonio
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Deportivo Ramona vs. Deportivo Susana
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
Primera B – Zona Sur
- Defensores de Frontera vs. La Hidráulica
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
- Sportivo Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo
- Reserva: 14:00 horas
- Primera: 15:30 horas
La programación incluye encuentros decisivos tanto en la Primera A como en la Primera B, donde varios equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la temporada. En el caso de los representantes de María Juana, Atlético María Juana será local el domingo frente a Deportivo Aldao, mientras que Talleres de María Juana visitará el viernes a La Trucha FC.