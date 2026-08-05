Liga Rafaelina: quedaron definidos los días y horarios de una nueva fecha del fútbol superior

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió este martes 4 de agosto y confirmó el cronograma de partidos correspondiente a una nueva jornada de los torneos de Primera A y Primera B, además del compromiso de Copa Santa Fe.

En Primera A, la fecha comenzará el jueves 6 de agosto con el encuentro entre Unión de Sunchales y Ben Hur. La actividad El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió este martes 4 de agosto de manera presencial y confirmó los días y horarios de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores de Primera A y Primera B, además del compromiso por la Copa Santa Fe.

Miércoles 5 de agosto

Copa Santa Fe

Sanjustino vs. 9 de Julio 🕘 21:00 horas



Jueves 6 de agosto

Primera A

Unión de Sunchales vs. Ben Hur Reserva: 19:00 horas Primera: 20:30 horas



Viernes 7 de agosto

Primera A

Ferrocarril del Estado vs. Argentino Quilmes Reserva: 20:00 horas Primera: 21:30 horas

Libertad de Estación Clucellas vs. Sportivo Roca Reserva: 20:30 horas Primera: 22:00 horas



Primera B – Zona Norte

Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Bella Italia Reserva: 20:30 horas Primera: 22:00 horas



Primera B – Zona Sur

Zenón Pereyra FC vs. Florida de Clucellas Reserva: 20:00 horas Primera: 21:30 horas

La Trucha FC vs. Talleres de María Juana Reserva: 20:00 horas Primera: 21:30 horas



Domingo 9 de agosto

Primera A

Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Argentino de Vila vs. Independiente de Ataliva Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Deportivo Josefina vs. Atlético de Rafaela Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Sportivo Norte vs. Libertad de Sunchales Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

9 de Julio vs. Peñarol Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Atlético María Juana vs. Deportivo Aldao Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas



Primera B – Zona Norte

Argentino de Humberto vs. Belgrano de San Antonio Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Deportivo Ramona vs. Deportivo Susana Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Moreno de Lehmann vs. Tiro Federal de Moisés Ville Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas



Primera B – Zona Sur

Defensores de Frontera vs. La Hidráulica Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas

Sportivo Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo Reserva: 14:00 horas Primera: 15:30 horas



La programación incluye encuentros decisivos tanto en la Primera A como en la Primera B, donde varios equipos buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la temporada. En el caso de los representantes de María Juana, Atlético María Juana será local el domingo frente a Deportivo Aldao, mientras que Talleres de María Juana visitará el viernes a La Trucha FC.