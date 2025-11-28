Atlético María Juana cerró una temporada excepcional en la máxima categoría liguista

Atlético María Juana culminó un año deportivo destacado, consolidándose una vez más como protagonista en la Primera A de la Liga Rafaelina. El plantel superior sumó 54 puntos en la tabla general, mientras que la división reserva alcanzó 43 unidades, resultados que reflejan el esfuerzo, la constancia y la entrega de todo el grupo.

Con este desempeño, Atlético se mantiene por cuarto año consecutivo en la élite liguista, afianzando su lugar y proyectando un 2026 lleno de grandes expectativas.

La labor técnica fue clave para esta campaña: la dupla Cernotti–Martínez llevó adelante un enorme trabajo en la divisional mayor, acompañados por Alan Boschero en reserva y Gerardo Bertorello en la preparación física. Su compromiso y profesionalismo fortalecieron un proyecto sólido y en crecimiento.

A esto se suma la destacada e incansable tarea de la Subcomisión de Fútbol Mayores, cuyo acompañamiento permanente fue fundamental para sostener la organización, la logística y el respaldo necesario en cada instancia del año.

Y, por supuesto, el reconocimiento para los jugadores, verdaderos protagonistas de esta campaña memorable. Su disciplina, actitud, compromiso y sentido de pertenencia hicieron posible una temporada que quedará marcada en la historia reciente del club.

Una vez más, Atlético María Juana mostró identidad, fortaleza y espíritu de equipo, honrando sus colores y renovando el orgullo de toda la familia “chupa”.