Atlético María Juana ganó en U13, U15 y U17 y se acomoda en las posiciones

El último sábado, se completaron los partidos pendientes de la 3ª fecha del Torneo “Clausura” de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino en categorías formativas. En el Gimnasio Edgar “Nenito” Rivolta, Atlético María Juana recibió a Trebolense y cerró una gran jornada con tres triunfos.

En U13, el local ganó 94–69 tras un juego de alto goleo y un buen cierre defensivo. En U15, el “chupa” impuso su ritmo desde el salto inicial y se quedó con una amplia victoria por 110–43. Finalmente, en U17, el equipo conducido por Joaquín Elgotas sostuvo la ventaja en un final parejo y selló el 65–59. Fue una jornada perfecta con tres triunfos en casa que afianzan el rodaje de las formativas de cara a lo que sigue del certamen.