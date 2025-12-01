Atlético María Juana inauguró su Nuevo Gimnasio Cubierto con una gran fiesta

El Club Atlético María Juana vivió una de sus noches más memorables con la realización de la Gran Fiesta del Deporte 2025, un evento que reunió a más de 500 personas y que marcó un antes y un después en la vida institucional de la entidad con la inauguración oficial del nuevo gimnasio cubierto, un espacio pensado para acompañar el crecimiento deportivo y social de la comunidad.

La velada combinó emoción, reconocimiento y espectáculo. Cada disciplina deportiva presentó a sus deportistas destacados del año, celebrando el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados durante la temporada. Además, en las categorías formativas se realizó la elección del “Mejor Compañero”, un reconocimiento que refleja los valores que el club promueve: respeto, solidaridad, compromiso y trabajo en equipo. En esta oportunidad, la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético María Juana acompañó esta distinción, reafirmando su compromiso con la formación humana además de la deportiva.

Uno de los momentos más celebrados fue el reconocimiento a deportistas formados en nuestra institución que hoy continúan su camino deportivo en diferentes puntos del país y del mundo, llevando con orgullo el sello del CAMJ: Valentina Galiano (Vóley – Liga de España). Agustín Pautasso (Básquet – Liga Nacional, Club Independiente de Oliva, Córdoba), Gastón Gerbaudo (Básquet – Liga Argentina, Club Provincial de Rosario), Facundo Cornalis (Básquet – Obradoiro, España), Nicolás Dominino (Fútbol – Italia, Club Aurora Treia), Damiano Jaime (Fútbol – Atlético Rafaela). Agustín Piovesan (Vóley Masculino – Club Villa Dora, Santa Fe), Victoria Arnaudo (Vóley – Club Villa Dora, Liga Nacional), Branco Molinero (DT – Divisiones Formativas, Unión de Santa Fe) y Enzo Leurino (DT – Divisiones Formativas, Club Banco Santa Fe)

El aplauso más emocionante de la noche fue para el homenaje especial a Javier Paschetta, quien se consagró Campeón del Mundo de Taekwondo en Barcelona, España, un logro que llena de orgullo a todo el club y la comunidad.

La fiesta también tuvo momentos de pura energía. El artista Franco Viola brindó un show impactante que hizo vibrar al público desde el primer minuto, transformando el gimnasio en un verdadero escenario de celebración. Más tarde, el grupo musical DeKaravana, proveniente de la ciudad de El Trébol, deslumbró con una puesta en escena cargada de ritmo, color y alegría, logrando que todos se sumaran a bailar y cerrar la noche con una atmósfera festiva inolvidable.

La noche, también estuvo cagada de tensiones con el gran sorteo final del “El Bingo del Club” que dejó estos ganadores: Leiva Maximiliano: $1.500.000, Cervetti Andrés: $300.000, Palacios José Alberto: $300.000, Bustos Alejandra: $300.000, Oliva Diego: $2.500.000. Galiano Juan Carlos: $500.000, Halle David: $500.000, Gallo Mario: $500.000, Brignone Nicolás: $5.000.000, Galván Julián: $1.000.000, Cussi Iver: $1.000.000, Theiler Marcelo: $1.000.000, Sorteo Extra Credimutual: Cagliero Lorena: $300.000

Entre reconocimientos, emociones compartidas y un marco imponente en el flamante gimnasio cubierto, el Club Atlético María Juana volvió a demostrar que el deporte es un motor de unión y crecimiento para toda la comunidad.