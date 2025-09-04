Atlético María Juana jugó la 5° fecha del Clausura de Futsal

El pasado miércoles el equipo de Fútsal del Club Atlético María Juana disputó una nueva jornada del torneo de futsal, correspondiente a la 5° fecha del Clausura, visitando a Vecinal San Pedro de Cañada Rosquín.

En Reserva el equipo logró un empate 1 a 1, mientras que en la División Senior cayó por 10 a 5. En tanto, la Primera División también fue derrota, con un resultado final de 6 a 4.

La próxima semana, Atlético será local y recibirá a San Martín de Pellegrini en el nuevo estadio cubierto, donde buscará recuperarse y sumar puntos importantes frente a su gente.