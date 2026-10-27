Atlético María Juana logró un importante triunfo ante Americano en Carlos Pellegrini

El Club Atlético María Juana consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 72 a 63 a Americano de Carlos Pellegrini, en el marco de la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Clausura del Oeste Santafesino de básquet.

El encuentro se disputó en el estadio Elevio Lingua, donde el conjunto auriazul tuvo que trabajar para quedarse con el triunfo. Americano se llevó el primer cuarto por 18 a 14, pero el «Chupa» reaccionó en el segundo parcial y logró achicar la diferencia al imponerse por 21 a 19.

El tercer período fue determinante para Atlético María Juana, que mostró su mejor versión y ganó el parcial por 21 a 11, revirtiendo el marcador. En el último cuarto, el equipo visitante sostuvo la ventaja y cerró el partido con un parcial de 16 a 15 para sellar el 72 a 63 definitivo.

Laureano Rassetto fue el máximo anotador del equipo mariajuanense con 16 puntos, seguido por Segundo Astulfi, con 15, y Lucas Vicario, con 10.

Con este resultado, Atlético María Juana continúa su camino en la segunda fase del certamen y ya se prepara para el próximo compromiso, que será en condición de local frente a Trebolense, en el partido interzonal.

El «Chupa» sumó una importante victoria fuera de casa y buscará seguir creciendo en el torneo ante su gente.