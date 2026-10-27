Informe advierte por la paralización de obras hídricas y el uso de fondos en Letras del Tesoro ante la llegada de El Niño

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertó sobre el estado de las obras de infraestructura hídrica financiadas por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), en un escenario en el que se prevén lluvias superiores a lo normal para distintas regiones del país durante el último trimestre de 2026.

Según el relevamiento, de las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo, 15 fueron suspendidas o canceladas, ocho continúan en ejecución y una figura como finalizada. Las obras paralizadas representan contratos por $144.818 millones, mientras que los proyectos que siguen en marcha acumulan $219.573 millones, aunque ninguno supera el 36% de avance.

El FFIH fue creado para financiar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas, y se nutre de una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, el informe señala que durante la actual gestión nacional una proporción importante de los recursos se destinó a inversiones financieras en Letras del Tesoro.

Solo 23 de cada 100 pesos se destinaron a obras

De acuerdo con los datos analizados por CEPA, entre 2024 y mayo de 2026 el Fondo recibió $611.667 millones, medidos en pesos de 2026, y destinó $140.971 millones al pago de obras. Esto equivale a aproximadamente 23 pesos destinados a infraestructura por cada 100 pesos ingresados.

El documento también indica que, al 1 de junio de 2026, el Fondo tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional, además de recursos depositados en cuentas a la vista y plazos fijos. Según el relevamiento, el 85,5% de los recursos disponibles se encontraba invertido en deuda del Tesoro.

Otro dato señalado es que, entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por esas Letras alcanzaron los $59.747 millones, una cifra cercana a los $61.082 millones pagados por obras durante el mismo período.

La situación de las obras en Santa Fe

El informe incluye proyectos de infraestructura de relevancia para Santa Fe, entre ellos el acueducto San Javier-Tostado, que quedó neutralizado pese a registrar un avance del 90%.

También se mencionan las obras vinculadas a los Bajos Submeridionales, una región especialmente expuesta a anegamientos, y los trabajos de ampliación de la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires, cuyos distintos tramos presentan avances dispares y, en algunos casos, muy bajos.

El documento advierte que la interrupción o demora de estas obras puede incrementar la vulnerabilidad de las zonas afectadas ante períodos de lluvias intensas y crecidas.

El pronóstico de El Niño suma preocupación

El relevamiento pone el foco en las previsiones meteorológicas para octubre, noviembre y diciembre de 2026, que anticipan precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral, el oeste de Santa Fe y sectores de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, el estado de las obras de prevención y drenaje adquiere especial importancia para las localidades expuestas a inundaciones. El informe también menciona la lentitud en la ejecución de sistemas de alerta meteorológica, herramientas destinadas a mejorar la anticipación y respuesta ante eventos extremos.

Un crédito internacional sin ejecución

Otro de los puntos destacados es el préstamo de 200 millones de dólares aprobado en 2023 con el Banco Mundial para un proyecto de infraestructura resiliente al clima y gestión del riesgo de inundaciones urbanas. Según el informe, el financiamiento registraba un nivel de ejecución del 0%.

El documento señala además que la provincia de Buenos Aires reclamó la utilización de esos recursos para obras de prevención, en un escenario de dificultades para avanzar con proyectos considerados prioritarios.

En sus conclusiones, CEPA cuestiona que una parte sustancial de los fondos destinados originalmente a infraestructura hídrica no se haya traducido en obras y advierte sobre las consecuencias que la demora de los trabajos podría tener ante un escenario de lluvias intensas.

El informe plantea así un interrogante central de cara a los próximos meses: cuál será la capacidad de respuesta de las regiones expuestas a inundaciones si las obras de prevención y drenaje continúan demoradas mientras se mantiene el pronóstico de precipitaciones superiores a lo habitual.

Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Las cifras y evaluaciones mencionadas corresponden al informe proporcionado.