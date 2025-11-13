Atlético María Juana, protagonista en las finales del Futsal

El futsal regional vive sus días más emocionantes y Atlético María Juana será uno de los grandes protagonistas en las definiciones de las Copas de Plata y de Oro. Con dos categorías clasificadas a las finales, el club volverá a estar en el centro de la escena deportiva.

El primer compromiso llegará este viernes 14 de noviembre, cuando el gimnasio de La Emilia reciba las Finales de la Copa de Plata. Allí, el equipo Senior de Atlético María Juana buscará el título frente a Juventud Unida, mientras que la Primera División intentará coronar su gran campaña en el partido decisivo ante El Expreso.

Dos finales, un mismo sueño: dejar en lo más alto los colores del “Chupa”.

Una semana más tarde, el jueves 20, será el turno de las Finales de la Copa de Oro, con sede en Susanense. Si bien en esta instancia Atlético no participa, toda la atención estará puesta en el cierre de una temporada que confirmó el crecimiento del futsal rojiblanco y el protagonismo sostenido en cada categoría.