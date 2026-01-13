Atlético María Juana puso en marcha la pretemporada de básquet con la mira en el Torneo Federal y el Oeste Santafesino

En la mañana de Show Deportivo, dialogamos con Matías Fontanesi, director técnico del básquet de Primera División del Club Atlético María Juana, quien confirmó que el equipo ya inició los entrenamientos de pretemporada de cara a un exigente 2026, donde afrontará doble competencia: el Torneo Federal de Básquet y el campeonato doméstico del Oeste Santafesino.

El club ratificó la continuidad de Fontanesi al frente del plantel superior, consolidando un proceso de trabajo que viene mostrando crecimiento sostenido en las últimas temporadas. En cuanto al cuerpo técnico, el preparador físico será Ramiro Gianetti, quien estará a cargo del trabajo físico del equipo durante toda la temporada.

Respecto al armado del plantel, continuarán vistiendo la camiseta de Atlético María Juana Gastón Cornalis, Federico Anderegge, Facundo Pautasso, Laureano Rassetto, Gaspar Bauducco, Guido Motto, Bautista Brandolín y Luigy Marelli, conformando la base de la estructura deportiva que viene compitiendo en los últimos años.

En materia de refuerzos, se incorporan Bruno Ocampo (U21), pivote proveniente de Mendoza, y Amaro Bodrone (U21), jugador perimetral llegado desde Colón de San Justo. Además, el plantel sumará al base mayor Lucas Vicario, quien ya fue dirigido por Fontanesi en Trebolense y llega tras disputar el Torneo Federal con Santa Elena–Urquiza, aportando experiencia, conducción y liderazgo.

Desde la institución también destacaron que se integrarán jugadores surgidos de las divisiones formativas, reafirmando el proyecto deportivo del club y la apuesta al desarrollo de talentos propios. De cara al inicio oficial de la temporada, no se descarta la llegada de alguna incorporación más, mientras la dirigencia continúa trabajando en la conformación definitiva del plantel.

De esta manera, el Club Atlético María Juana se prepara para afrontar una temporada de alto nivel competitivo, con objetivos claros, continuidad en el proyecto y la ilusión de seguir creciendo tanto a nivel local como nacional.