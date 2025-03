Atlético María Juana se trajo nueve puntos de su visita a Estación Clucellas

En otros de los adelantos de la semana, el viernes por noche, Atlético María Juana visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas y sumó nueve (9) unidades para la tabla general de las divisiones inferiores de Primera B zona Sur.

En el marco de la 2° fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, el “Chupa” viajó para enfrentar a Sportivo Libertad al que derrotó en 9na 7 a 0, en 8va 4 a 0 y en 6ta 2 a 1. Mientras, que en 7ma los dueños de casa se quedaron con la victorias por 4 a 2 en un verdadero partidazo.

En la próxima fecha (3ra) se medirá en condición de local ante Atlético Esmeralda.

Cabe destacar que Talleres recibió el día miércoles a La Trucha FC y sumó 6 puntos para seguir reafirmando el trabajo que día a día realizan.

Todos los resultados y posiciones de la 2da fecha

9ª división:

Talleres 1 -0 La Trucha (n/p)

Sp. Libertad 0 – 7 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 4 Florida

Sp. Santa Clara 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 San Martín

Def. Frontera 1 – 3 Brown

Posiciones: 6 Atl. María Juana-Zenón Pereyra F.C.-Florida-Talleres-Brown, 4 San Martín, 3 B. Bochazo, 1 Sp. Libertad, 0 Dep. Josefina-Sp. Santa Clara-Def. Frontera

8ª división:

Talleres 12 – 0 La Trucha

Sp. Libertad 0 – 4 Atl. María Juana

Dep. Josefina 0 – 6 Florida

Sp. Santa Clara 6 – 0 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 2 – 2 La Hidráulica

Atl. Esmeralda 2 – 1 San Martín

Def. Frontera 2 – 1 Brown

Posiciones: 6 Atl. María Juana-Florida-Def. Frontera-Talleres, 4 B. Bochazo-La Hidráulica, 3 Sp. Santa Clara-Sp. Libertad-Atl. Esmeralda, 0 Dep. Josefina-Brown-San Martín-La Trucha-Zenón Pereyra F.C.

7ª división:

Talleres 0 – 1 La Trucha

Sp. Libertad 4 – 2 Atl. María Juana

Dep. Josefina 2 – 1 Florida

Sp. Santa Clara 1 – 1 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 2 – 4 La Hidráulica

Atl. Esmeralda 2 – 1 San Martín

Def. Frontera 3 – 1 Brown

Posiciones: 6 La Trucha-Dep. Josefina-La Hidráulica-Def. Frontera, 3 Brown-Sp. Libertad-San Martín-Atl. Esmeralda, 2 Sp. Santa Clara, 1 Florida-Zenón Pereyra F.C.. 0 Atl. María Juana-B. Bochazo-Talleres

6ª división:

Talleres 0 – 1 La Trucha

Sp. Libertad 1 – 2 Atl. María Juana

Dep. Josefina 1 – 0 Florida

Sp. Santa Clara 5 – 1 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 1 – 1 La Hidráulica

Atl. Esmeralda 1 – 1 San Martín

Def. Frontera 0 – 2 Brown

Posiciones: 6 La Trucha- Dep. Josefina, 4 La Hidráulica-Sp. Santa Clara-Brown, 3 Def. Frontera-Atl. María Juana, 2 B. Bochazo-San Martín, 1 Florida-Sp. Libertad-Atl. Esmeralda, 0 Zenón Pereyra F.C.-Talleres

Tabla General: 15 Def. Frontera-Atl. María Juana, 14 La Hidráulica-Florida, 13 Brown, 12 Talleres-La Trucha FC- Dep. Josefina, 9 San Martín-B. Bochazo-Sp. Santa Clara, 8 Sp. Libertad, 7 Atl. Esmeralda-Zenón Pereyra F.C.

Tercera (3°) fecha: La Trucha FC vs Sp Libertad EC, At. María Juana vs At. Esneralda, San Martín vs B. Bochazo, La Hidrpaulica vs Def. de Frontera, Brown vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra FC vs Dep. Josefina, Florida vs Talleres.