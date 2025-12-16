Atlético María Juana tiene nuevo entrenador

En diálogo con Show Deportivo, Gerardo Meroi, presidente subcomisión de Fútbol Mayores del Club Atlético María Juana, confirmó el grupo de trabajo para la temprada 2026.

Maximiliano Delfino y Mauro Rosso serán los coordinadores, Joaquín Alassia el entrenador de primera división y Catriel Alassia será el DT en división reserva y tendrá a cargo la preparación física de los planteles.

Maroi, ademas, adelantó la continuidad de Racca, Garella y prácticamente la columna vertebral del equipo 2025. Y expresó que están muy cerca de la vuelta de Maximilinao Weisheim.