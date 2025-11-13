Atlético María Juana va por la revancha en la segunda final del Pre Federal y Clausura ACBOS

Este viernes visitará a Atlético Sastre con la obligación de ganar para forzar un tercer juego.

La emoción del básquet regional vuelve a encenderse este viernes, cuando se dispute la segunda final del Torneo Pre Federal CAB y Clausura ACBOS entre Atlético Sastre y Atlético María Juana. El encuentro se jugará en el estadio “29 de Mayo” de la ciudad Sastre, donde el local intentará cerrar la serie y el “chupaleche” buscarán estirar la definición.

En el partido de ida, disputado en el Gimnasio “Edgar Rivolta”, Atlético Sastre se impuso por 70 a 65 en un verdadero partidazo, por lo que ahora tiene la chance de coronarse ante su gente. Pero enfrente estará un Atlético María Juana decidido a dar batalla, que viaja con la ilusión intacta y el objetivo claro: ganar para forzar el tercer y decisivo encuentro, que de ser necesario se jugaría el domingo en María Juana.

El equipo dirigido por Matías Fontanesi trabajó durante la semana enfocado en ajustar detalles y recuperar la intensidad que lo llevó a ser protagonista en toda la temporada. Con el respaldo de su hinchada, el “auriazul” quiere prolongar la serie y mantener viva la esperanza del título.

Todo está preparado para una nueva noche de clásicas emociones. La pelota volverá a volar este viernes, con una consigna clara: Atlético María Juana va por la revancha; Atlético Sastre, por la consagración y lo vas a vivir por el streaming de la Radio María Juana con todo el equipo de Show Deportivo y Cadena de Transmisiones desde las 21:00 horas. Préndete a la radio, préndete al youtube de Radio María Juana