Atlético María Juana consiguió una valiosa victoria ante Ceci de Gálvez por 83 a 79 en un partido muy disputado, se quedó con la serie semifinal por 2 a 1 y aseguró su lugar en la final del Torneo Clausura del Oeste Santafesino. Además, el triunfo le permitió obtener la clasificación a la Liga Federal 2027.

El conjunto dirigido por Matías Fontanesi tuvo que trabajar intensamente para quedarse con un encuentro de mucha paridad, en el que ambos equipos buscaron imponer su juego hasta los minutos finales. El Chupa logró cerrar mejor el partido, quedarse con la victoria y sellar su pasaje a una nueva definición del campeonato regional.

En el conjunto auriazul, Segundo Astulfi tuvo una destacada actuación y fue el máximo anotador del equipo con 26 puntos. Brandolín y Rassetto también aportaron de manera importante, con 15 puntos cada uno.

Por el lado de Ceci, Thomás González volvió a ser uno de los jugadores más determinantes, terminando con 26 puntos y 14 rebotes, mientras que Retamar sumó 20 unidades.

Con este triunfo, Atlético María Juana no solamente jugará nuevamente una final del Oeste Santafesino, sino que también aseguró su presencia en la Liga Federal 2027, coronando una gran campaña.