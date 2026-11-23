El domingo se definieron las finales por el ascenso de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol y dos equipos celebraron su regreso a la máxima categoría: Deportivo Ramona, por la Zona Norte, y Florida de Clucellas, por la Zona Sur, lograron quedarse con sus respectivas series y jugarán en Primera A la próxima temporada.

Deportivo Ramona selló el ascenso en casa

El Super-Depor derrotó 2-1 a Independiente de San Cristóbal en el partido de vuelta de la final de la Zona Norte y, con el triunfo también conseguido en la ida por 1-0, cerró la serie con un global de 3-1 para concretar su regreso a Primera A.

En el encuentro de este domingo, Matco Guglielmone, de penal, abrió el marcador para el conjunto ramonense, mientras que Matías Peralta, también desde los doce pasos, igualó parcialmente para Independiente. Finalmente, Nahuel Pereyra anotó el tanto que le dio la victoria al Deportivo Ramona y desató la celebración por el objetivo alcanzado.

El partido también tuvo un saldo de expulsiones: Nahuel Velázquez fue expulsado en el local, mientras que Agustín Bodoira, Alan Moussampes, Brian Oro y Gino Simonatti vieron la roja en el conjunto visitante.

Florida de Clucellas también vuelve a la máxima categoría

En la Zona Sur, Florida de Clucellas logró el ascenso pese a caer 2-1 frente a Sportivo Santa Clara en el encuentro de vuelta. La ventaja obtenida en el primer partido, cuando se impuso por 3-1, resultó determinante para cerrar la serie con un global de 4-3.

En el partido disputado este domingo, Giuliano Saccone adelantó a Sportivo Santa Clara a los 12 minutos, pero Uriel Zanabria igualó para Florida a los 39. En el segundo tiempo, Fabricio Henzenn anotó el segundo tanto para los locales, que lograron quedarse con el triunfo en el partido, aunque no les alcanzó para revertir la serie. Además, Saccone fue expulsado.

De esta manera, La Flora consiguió el objetivo de volver a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, acompañando a Deportivo Ramona en los ascensos de la temporada.

Dos equipos, dos grandes celebraciones y el regreso a la máxima categoría del fútbol liguista para Deportivo Ramona y Florida de Clucellas.