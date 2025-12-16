Atlético María Juana vuelve a la Copa Federación con el recuerdo intacto de una final histórica

La Copa Federación 2026 comienza a definirse y la Liga Rafaelina de Fútbol ya cuenta con sus representantes confirmados. Entre ellos, se destaca especialmente la participación de Atlético María Juana, que volverá a decir presente en el certamen provincial.

El conjunto auriazul intentará volver a ser protagonista en el ámbito provincial. La expectativa es alta, teniendo en cuenta que la única participación de Atlético María Juana en la Copa Federación fue en el año 2022, edición en la que realizó una campaña inolvidable.

En aquella oportunidad, el equipo conducido técnicamente por Pablo Cernotti, alcanzó la gran final, donde enfrentó al Club Quilla de la ciudad de Santa Fe, dejando una marca histórica para la institución y para toda la comunidad de María Juana, consolidándose como uno de los equipos más destacados de la Liga Rafaelina a nivel provincial.

Además de Atlético María Juana, también confirmaron su participación Quilmes, Independiente de Ataliva y La Hidráulica de la ciudad de Frontera. Teniendo en cuenta que Deportivo Aldao, Unión de Sunchales y Sportivo Libertad de Estación Clucellas decidieron bajarse de la edición 2026 del certamen.

Con historia, antecedentes y una ilusión renovada, el “Chupa” vuelve a la Copa Federación con el objetivo de ser nuevamente protagonista y representar con orgullo a María Juana en el plano provincial.