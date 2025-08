Atlético María Juana y Talleres sumaron en la segunda fecha del Torneo Clausura

Las divisiones inferiores de Atlético María Juana y Talleres fueron protagonistas de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, logrando una buena cosecha de puntos que refleja el trabajo constante en la formación de los futuros deportistas.

Atlético María Juana fue local en el estadio “Néstor Suppo” ante Sportivo Libertad de Estación Clucellas y sumó 8 puntos en la tabla general. Las victorias llegaron en novena categoría por 3 a 1 y en octava por 5 a 1, mientras que en séptima y sexta división igualó 1 a 1 y 2 a 2, respectivamente.

Por su parte, Talleres viajó a Bauer y Sigel para enfrentar a La Trucha FC, equipo que hace de local en esa localidad. Los del Barrio San Francisco cosecharon 7 unidades tras adjudicarse el triunfo en novena por 1 a 0 (porque el rival no presenta la categoría), golear en octava por 7 a 3, empatar en séptima 1 a 1 y caer en sexta por 2 a 1.

Ambos clubes continúan fortaleciendo sus proyectos deportivos con el compromiso de jugadores, entrenadores y familias que acompañan el crecimiento de las futuras generaciones del fútbol día a día y semana tras semana.

Todos los resultados:

9ª división:

Florida 5 – 0 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 0 – 0 Sp. Santa Clara

La Trucha (n/p) 0 – 1 Talleres

San Martín 1 – 0 Alt. Esmeralda (n/p)

La Hidráulica (n/p) 0- 1 B. Bochazo

Atl. María Juana 3 – 1 Sp. Libertad

Brown 2 – 0 Def. Frontera

Posiciones: 6 Talleres-Atl. María Juana-Florida-San Martín, 4 B. Bochazo-Brown, 3 Def. Frontera, 1 Zenón Pereyra F.C-Sp. Santa Clara, 0 Sp. Libertad y Dep. Josefina

8ª división:

Florida 2 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 0 – 0 Sp. Santa Clara

La Trucha 3 – 7 Talleres

San Martín 2 – 0 Alt. Esmeralda

La Hidráulica 2- 1 B. Bochazo

Atl. María Juana 5 – 1 Sp. Libertad

Brown 2 – 0 Def. Frontera

Posiciones: 6 Atl. María Juana, 4 La Hidráulica-Florida-San Martín, 3 Def. Frontera-Dep. Josefina-B. Bochazo-Talleres y Brown, 2 Sp. Santa Clara, 1 Atl. Esmeralda-Sp. Libertad y Zenón Pereyra F.C, 0 La Trucha

7ª división:

Florida 3 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Sp. Santa Clara

La Trucha 1 – 1 Talleres

San Martín 2 – 0 Alt. Esmeralda

La Hidráulica 1 – 2 B. Bochazo

Atl. María Juana 1 – 1 Sp. Libertad

Brown 0 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 6 Def. Frontera-Florida-San Martín-B. Bochazo, 4 La Trucha-Talleres, 3 La Hidráulica-Zenón Pereyra F.C, 1 Sp. Libertad y Atl. María Juana, 0 Brown-Dep. Josefina-Sp. Santa Clara y Atl. Esmeralda

6ª división:

Florida 2 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 3 – 2 Sp. Santa Clara

La Trucha 2 – 1 Talleres

San Martín 0 – 1 Alt. Esmeralda

La Hidráulica 1 – 0 B. Bochazo

Atl. María Juana 2 – 2 Sp. Libertad

Brown 1 – 1 Def. Frontera

Posiciones: 4 Atl. María Juana-Sp. Libertad-La Hidráulica-Atl. Esmeralda y Zenón Pereyra F.C, 3 Sp. Santa Clara-Dep. Josefina-Florida y La Trucha, 2 Def. Frontera y Brown, 1 B. Bochazo, 0 Talleres y San Martín

Sumatoria General: 136 Florida, 108 Def. Frontera, 105 B. Bochazo, 101 Brown y Atl. María Juana, 92 La Hidráulica, 89 Talleres, 88 Dep. Josefina, 81 Sp. Santa Clara, 68 Zenón Pereyra F.C., 59 San Martín, 58 Atl. Esmeralda, 47 La Trucha y 42 Sp. Libertad.

Proxima Fecha (3°): At. Esmeralda vs At. María Juana, Talleres vs Florida, Sp. Libertad vs La Trucha FC, B. Bochazo vs San Martín, Defensores vs La Hidráulica, Sp. Santa Cara vs Brown, Dep Josefina vs Zenón Pereyra FC-