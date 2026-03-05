Atlético María Juana ya conoce su camino en el Torneo Apertura de Primera A

El Club Atlético María Juana ya tiene definido su fixture para disputar el Torneo Apertura de Primera A organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol. El campeonato contará con 17 fechas en las que el conjunto mariajuanense enfrentará a todos los rivales de la categoría, alternando partidos como local y visitante.

El debut será nada menos que ante uno de los equipos históricos de la liga, cuando Atlético visite a Sportivo Ben Hur en la primera jornada. Luego tendrá otro compromiso fuera de casa frente a Deportivo Josefina.

Fixture de Atlético María Juana – Torneo Apertura Primera A

Fecha 1: vs Ben Hur (visitante)

Fecha 2: vs Peñarol de Rafaela (local)

Fecha 3: vs Deportivo Aldao (visitante)

Fecha 4: vs Argentino Quilmes (local)

Fecha 5: vs Ferrocarril del Estado (visitante)

Fecha 6: vs Sportivo Roca (local)

Fecha 7: vs 9 de Julio de Rafaela (local)

Fecha 8: vs Unión de Sunchales (visitante)

Fecha 9: vs Sportivo Norte (local)

Fecha 10: vs Deportivo Josefina (visitante)

Fecha 11: vs Argentino de Vila (local)

Fecha 12: vs Brown de San Vicente (visitante)

Fecha 13: vs Sportivo Libertad de Estación Clucellas (local)

Fecha 14: vs Deportivo Tacural (visitante)

Fecha 15: vs Libertad de Sunchales (local)

Fecha 16: vs Atlético de Rafaela (visitante)

Fecha 17: vs Independiente de Ataliva (local)

De esta manera, Atlético tendrá un calendario exigente con varios clásicos regionales y cruces ante equipos protagonistas de la categoría. El equipo buscará ser competitivo desde el inicio del torneo y aprovechar la localía en la segunda mitad del campeonato, donde disputará varios encuentros consecutivos en María Juana.

El Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Rafaelina promete una temporada intensa, con clubes históricos y un alto nivel competitivo en cada jornada.