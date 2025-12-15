Atlético Rafaela vuelve a la Primera B Nacional

Deportes

Atlético Rafaela logró el ansiado regreso a la Primera B Nacional tras imponerse a San Martín de Formosa en los dos encuentros de la serie final, ambos con victoria por 1 a 0 con gol de Facundo Soloa, sellando así el ascenso. La Crema acompañará a Ciudad Bolívar en la segunda categoría del fútbol argentino en la próxima temporada.

El equipo rafaelino mostró orden, carácter y eficacia en los momentos clave, cualidades que le permitieron resolver la definición sin recibir goles y confirmar una campaña destacada a lo largo del certamen. Con este resultado, “La Crema” vuelve a ocupar un lugar en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.

El ascenso representa un paso fundamental para la institución, fruto del trabajo del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia, acompañado permanentemente por el apoyo de socios e hinchas, que alentaron al equipo en cada instancia decisiva.

Atlético Rafaela inicia ahora una nueva etapa en la Primera Nacional, con el objetivo de consolidarse en la categoría y seguir construyendo su camino en el fútbol profesional.

