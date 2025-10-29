Atlético Sastre sorprendió a San Jorge y tomó ventaja en la serie semifinal

En el inicio de las semifinales del Torneo Clausura ACBOS y Pre-Federal CAB , Atlético Sastre dio la nota al vencer como visitante a Atlético San Jorge por 92 a 78, logrando su primer triunfo de la temporada sobre el “Uruguayo” tras tres caídas previas.

Desde el inicio, la “AKD” mostró un juego en equipo sólido, marcando el ritmo del encuentro y controlando los principales pasajes del partido. Pese a un tercer cuarto desfavorable —donde el local intentó revertir el marcador—, los dirigidos por Diego Ferrari reaccionaron con autoridad en el tramo final para cerrar el duelo con contundencia y quedarse con el primer punto de la serie.

Tomás Paschetto con 24 puntos acompañado por Wellington Rodrigues Machado con 21 y Luciano Melastro con 19 junto a los 16 del siempre vigente Fernando Funes marcaron el camino de la victoria académica. Por su parte, en el local Marcos González fue la figura con 19 unidades en su cuenta personal sumado a los 12 de Tomás Vico y Alexis Acuña.

El segundo punto de la serie se disputará el viernes 31, al igual que la otra semifinal entre Brown (0) y Atlético María Juana (1). En caso de ser necesario, el tercer partido se jugará el domingo 2.