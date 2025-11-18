Atlético Sastre Subcampeón de la Copa Argentina, con presencia mariajuanense en el plantel

Atlético Sastre volvió a escribir una página dorada en el vóley argentino. Aunque no logró repetir el título obtenido en la Copa Argentina 2023, este lunes la Sub 16 cayó en la final ante San Isidro de San Francisco por 3 a 1 en Chapadmalal. Aun así, las chicas de la Academia cerraron un certamen inolvidable: se consagraron subcampeonas nacionales y obtuvieron uno de los dos cupos para disputar el Sudamericano, que tendrá lugar la próxima semana en la misma localidad balnearia.

Esta generación, ya legendaria, continúa demostrando su vigencia y calidad. Y dentro de ese equipo que sigue marcando historia, se destacan dos talento de María Juana: Jazmín Brignone y Emi Valentino, quienes forman parte del plantel y fueron piezas clave en la campaña del conjunto dirigido por Daniela Díaz. Su presencia realza aún más el orgullo de toda la región, que celebra este nuevo logro del vóley juvenil.

En una final muy disputada, San Isidro se impuso con parciales de 25-23, 18-25, 25-20 y 25-20. Pero lejos de opacar el camino recorrido, la derrota deja enseñanzas y confirma que la AKD está entre los mejores equipos del país. Con el objetivo principal cumplido —el boleto al Sudamericano—, Atlético Sastre vuelve a ratificar su lugar protagónico en la elite nacional.

Las chicas Albicelestes, con el empuje y el talento que las caracteriza, dejaron nuevamente a Atlético Sastre en lo más alto y se consolidaron como un verdadero orgullo para toda la región.