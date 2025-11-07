Aumentan los casos de coqueluche en el país y refuerzan la campaña de vacunación en María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Rosana Lussiano, licenciada en enfermería del SAMCo María Juana, quien brindó detalles sobre la importancia de la vacunación ante el aumento de casos de coqueluche (tos convulsa) registrados en distintas provincias del país.

Lussiano explicó que el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras detectarse un incremento de contagios, principalmente en bebés menores de seis meses y niños pequeños, el grupo más vulnerable a esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa.

Desde el SAMCo recordaron que la vacuna triple bacteriana acelular es la principal herramienta de prevención y se aplica en el calendario nacional obligatorio en diferentes etapas:

A los 2, 4 y 6 meses de edad.

de edad. Refuerzo al año y medio y antes del ingreso escolar.

Una dosis de refuerzo en adolescentes (11 años) y en embarazadas a partir de la semana 20, para proteger al recién nacido.

“Es fundamental que las familias controlen los carnets de vacunación y completen las dosis correspondientes. La coqueluche puede ser grave, especialmente en los bebés, pero se previene con la vacunación”, destacó Lussiano.

El equipo de salud local continúa trabajando en campañas de concientización y control para garantizar la cobertura y prevenir brotes en la región.

Los vecinos pueden acercarse al SAMCo María Juana de lunes a viernes para recibir asesoramiento y vacunarse sin turno previo.