Australia aprueba prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Buenas Noticias

Australia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe que los menores de 16 años utilicen redes sociales, en una medida que busca proteger la salud mental y la seguridad de los más jóvenes en entornos digitales cada vez más complejos. La normativa, que entrará en vigencia el 10 de diciembre de 2025, obliga a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat y X a impedir que usuarios menores mantengan o creen cuentas, bajo pena de multas millonarias.

El gobierno explicó que la decisión se basa en un creciente volumen de estudios que muestran cómo el uso intensivo de redes sociales afecta el desarrollo emocional, la autoestima y la regulación del estrés en niños y adolescentes. También se mencionan riesgos como cyberbullying, exposición a contenido inapropiado, manipulación algorítmica y adicción a pantallas. Las autoridades remarcaron que esta ley coloca la responsabilidad sobre las empresas tecnológicas, que deberán aplicar sistemas de verificación de edad y controlar los perfiles registrados, sin sanciones directas hacia los menores o sus familias.

La implementación será un desafío para las compañías, que han expresado dudas técnicas sobre cómo realizar verificaciones de edad a gran escala sin invadir la privacidad. Sin embargo, el gobierno insiste en que las plataformas deben “tomar medidas razonables” para cumplir, adaptando sus sistemas y aplicando controles eficientes. En paralelo, algunos especialistas advierten que la prohibición podría empujar a los adolescentes a migrar hacia aplicaciones no reguladas o más difíciles de monitorear, lo que abriría nuevas ventanas de riesgo.

Mientras tanto, el debate crece en todo el país: organizaciones de padres celebran la medida como un alivio frente a la presión digital que enfrentan los jóvenes, mientras que otros sectores cuestionan posibles impactos sobre la libertad de expresión y el acceso a herramientas creativas y educativas. Con esta ley, Australia inicia un experimento sin precedentes que ya despierta la atención de gobiernos de todo el mundo, que observan de cerca si esta decisión podrá realmente hacer el entorno digital más seguro para las nuevas generaciones.

Te puede interesar

  • REDES SOCIALES

    César Gallo presentó en su columna de Tecnología algunas redes sociales que no son tan conocidas, pero muy útiles a la hora de elegir.  …

  • VENTA DE LOCRO PARA EL 1 DE MAYO

    Bomberos voluntarios de María Juana lanzan una venta de locro para el Día del Trabajador.Querés colaborar? contactate con los miembros de la institución y colaborá…

  • PROPUESTAS SOCIALES

    El párroco de la localidad José Luis Ribieri dialogó en la mañana de Comunicándonos sobre propuestas que realiza la Iglesia sobre las necesidades que tenemos…

  • COPA DE PLATA PARA TALLERES

    El domingo se disputo en el Club La Emilia de San Jorge el "Torneo Abierto Femenino de Voley" donde el equipo de Club Atlético Talleres…

  • MODELOS DE MUJER PARA ARMAR

    La mujer aparece en el cine como objeto y cumpliendo el estereotipo clásico de bomba sexy, madre, esposa. El cine es en esencia hecho por…