Autoridades provinciales recorrieron obras en el Club Atlético María Juana

La presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, junto a su equipo de gestión, recibió el pasado jueves por la tarde a la subsecretaria de Deportes de la provincia, Virginia Vottero, y a la directora provincial de la Delegación Regional Rafaela del Ministerio de Gobierno, Victoria Civalero, en una visita al Club Atlético María Juana.

Durante la recorrida, las autoridades observaron el avance de las obras que se llevan adelante en el nuevo gimnasio ubicado en el Campo de Deportes de la institución. Los trabajos se enmarcan dentro del Programa Alentar, una iniciativa provincial destinada a fortalecer la infraestructura de clubes santafesinos.

En este caso, el proyecto contempla la construcción de vestuarios y sanitarios en el espacio cubierto, una mejora clave para el desarrollo de las actividades deportivas y sociales del club.

Cabe destacar que el convenio correspondiente fue firmado el 12 de noviembre de 2025 entre el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe y el Club Atlético María Juana, representado por su presidente Mario Hugo Finello Trossero, en el marco del programa de apoyo a la infraestructura de clubes .

La visita permitió evaluar el estado de avance de la obra y reafirmar el acompañamiento del gobierno provincial a las instituciones deportivas de la región.