Avanza el proyecto para continuar con la construcción de 42 viviendas en María Juana

Comienza la cuenta regresiva para la continuidad de la construcción de 42 viviendas en María Juana, una obra que representa un paso importante para dar respuesta a la demanda habitacional en la localidad.

En los últimos días se llevó a cabo una recorrida por el sector donde se desarrollará el proyecto habitacional, junto a José Valli, Inspector de Obras de la Dirección Provincial de Vivienda, con el objetivo de evaluar aspectos técnicos y avanzar en las instancias previas al inicio de los trabajos.

La obra forma parte de un programa impulsado en conjunto con el Gobierno de la Provincia, y su concreción permitirá generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para familias de la comunidad.

El proyecto de las 42 viviendas se presenta como una acción clave para el crecimiento urbano de María Juana, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y en el desarrollo futuro de la localidad.